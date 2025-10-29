La Fiera Campionaria delle idee Quasi mezzo secolo di storia e lo stesso grande orgoglio | Noi mai stanchi di innovare

"La Campionaria è la fiera più longeva e “pop“ del nostro calendario fieristico e, grazie al suo quasi mezzo secolo di vita, è stata la cartina al tornasole di un territorio e di una società che sono profondamente cambiati, in un mix di idee, novità, tradizioni e innovazioni che ci proiettano nel futuro". L’analisi è di Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl. Diverse generazioni si sono passate il testimone in questo mezzo secolo, lungo un “fil rouge“ "che ha sempre abbinato alla sorpresa per le continue innovazioni il piacere della condivisione e del ritrovarsi in un luogo che continua a essere simbolo di comunità, nel solco di quella passione, di quel saper fare e di quella voglia di crescere e innovare tipica del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

