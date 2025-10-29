La fidanzata ad Haaland | Mi piaceva il tuo migliore amico poi quando ti ho visto ho cambiato idea

Erling Haaland e la fidanzata Isabel Haugseng Johansen hanno riavvolto il nastro della loro relazione: "Io non mi ricordo di te.", "Io conoscevo il tuo miglior amico, ma quando ti ho visto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"La mia fidanzata mi dava fastidio perché non avevo molto tempo per lei, tra allenamenti e partite. Un giorno mi mise davanti ad una scelta: o lei o il calcio. Vi lascio immaginare com'è finita.,." - Haaland Vai su Facebook

La fidanzata ad Haaland: “Mi piaceva il tuo migliore amico, poi quando ti ho visto ho cambiato idea” - Erling Haaland e la fidanzata Isabel Haugseng Johansen hanno riavvolto il nastro della loro relazione: "Io non mi ricordo di te ... Secondo fanpage.it

Haaland in vacanza a Roma con la fidanzata Isabel. Visita ai monumenti della città dopo la sfilata di Dolce&Gabbana - Continuano le 'vacanze romane' dell'attaccante del Manchester City Erling Haaland con la fidanzata Isabel Haugseng. Secondo ilmessaggero.it

Erling Haaland e luce rossa: l'insolita terapia perché il sole a Manchester non c'è. Come funziona - Nel lanciare il suo canale ufficiale su Youtube l'attaccante del Manchester City e della Norvegia Erling Haaland ha pubblicato un video in cui racconta la sua giornata tipo. Riporta msn.com