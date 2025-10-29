La fiamma olimpica nelle mani dell’Italia che racconta
A un mese esatto dall’accensione del sacro fuoco a Olimpia, il 26 novembre 2025, Milano Cortina 2026 svela i volti che accompagneranno la torcia nel suo viaggio attraverso la penisola. Non sono semplici portatori di fiamma: sono narratori di un’Italia che sa ancora emozionare, vincere, sognare. Sono il cinema che ha conquistato Hollywood, lo sport che ha abbattuto barriere, le storie di chi non si arrende mai. Giuseppe Tornatore, il maestro siciliano che con Nuovo Cinema Paradiso ha fatto piangere il mondo intero e portato a casa l’Oscar nel 1990, stringerà la torcia con la stessa cura con cui ha diretto le sue pellicole. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
E' tutto pronto in città per il test riguardante il viaggio della fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano e Cortina del 2026, con la carovana dei giochi simboleggiati dalla bandiera a cinque cerchi che sarà di scena in varie zone cittadine nel pomeriggio di - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: da Achille Lauro a Giuseppe Tornatore, da Cristiana Girelli a Flavia Pennetta - La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali ... Segnala vanityfair.it
Mercoledì la Fiamma olimpica attraverserà l'Umbria (ma è un test): scattano i divieti - TERNI La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà l'Umbria. Si legge su ilmessaggero.it
Fiamma olimpica, Terni si prepara alla grande: mercoledì 29 ottobre la simulazione del percorso ufficiale - Terni si accende di spirito olimpico in vista del grande appuntamento dell’8 dicembre, quando la fiamma dei Giochi Milano- Riporta ternananews.it