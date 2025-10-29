La festa in famiglia poi l' approccio | Ciao belle Aggredite a coltellate nel parcheggio

Un nuovo episodio di violenza per le strade milanesi, dove solo pochi giorni fa è stato arrestato l'uomo accusato di aver pestato almeno sette donne negli ultimi due mesi. Questa volta l'aggressione si è consumata a Sesto San Giovanni, nei pressi del Carroponte (lo spazio che ospita eventi e. 🔗 Leggi su Today.it