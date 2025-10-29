La Festa di San Martino a Šmartno

Vivete la magia dell’autunno a Brda – San Martino a Šmartno (Brda, Slovenia). La festa di San Martino a Šmartno rimane una celebrazione dell’autenticità, della tradizione e dell’ospitalità tipica di Brda. Entrate nel borgo dove la cultura fa parte della vita quotidiana – come entrare nel salotto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

’San Martino al circolo’, tempo di festa - Il circolo Silvio Pellico e la parrocchia di San Cassiano all’Osservanza organizzano domenica la tradizionale festa di ‘San Martino al circolo’. Riporta ilrestodelcarlino.it

festa san martino 352martnoLa Fiera di San Martino lancia "il villaggio dei cornuti" e allarga il perimetro della festa - La principale Fiera d’Autunno di Santarcangelo si prepara a tornare con tante conferme e diverse novità: la Fiera di San Martino si svolgerà da sabato 8 a martedì 11 novembre, con l’anteprima già dall ... Come scrive altarimini.it

