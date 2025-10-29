Non conosce ostacoli la corsa della Ferruzza, che grazie alle reti di Papa e Governi batte anche l’Usap e resta al comando a punteggio pieno del campionato Uisp Empoli-Valdelsa di Serie A1. Alle sue spalle l’altra imbattuta Casa Culturale (Quaglierini e Bartalucci stendono il Massarella) e la coppia formata da Computer Gross (travolto il Gavena con tripletta di Batistoni, doppietta di Nicodemo e reti di Giovannuzzi e Squarcini) e Real Isola (pari con la Limitese). In A2, invece, restano a punteggio pieno Botteghe nel girone A (tris al Corniola con doppietta di Pierozzi e gol di Rossetti) e Le Cerbaie nel B (una tripletta di Buhne abbatte il Monterappoli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ferruzza resta al comando grazie alle reti di Papa e Governi