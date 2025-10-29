La Fed taglia i tassi di un quarto di punto | seconda riduzione consecutiva | Usa-Corea del Sud dazi ridotti al 15% sulle auto

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intesa tra Washington e Seul prevede un'aliquota tariffaria sui chip non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la fed taglia i tassi di un quarto di punto seconda riduzione consecutiva usa corea del sud dazi ridotti al 15 sulle auto

© Tgcom24.mediaset.it - La Fed taglia i tassi di un quarto di punto: seconda riduzione consecutiva | Usa-Corea del Sud, dazi ridotti al 15% sulle auto

News recenti che potrebbero piacerti

fed taglia tassi quartoLa Fed taglia i tassi di un quarto di punto - La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto, in quella che è la seconda riduzione consecutiva. Si legge su ansa.it

Riunione Fed, la diretta. Tassi USA scendono al 3,75%-4% con nuovo taglio firmato Powell -LIVE - L'annuncio sui tassi mentre a Wall Street capitalizzazione Nvidia tocca $5 trilioni. Lo riporta money.it

fed taglia tassi quartoFed taglia i tassi di 25 punti base al 3,75%-4% - Il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell parla durante una conferenza stampa, dopo la pubblicazione della dichiarazione del Federal Open Market Committee sulla politica dei tassi ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fed Taglia Tassi Quarto