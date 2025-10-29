La Fed taglia i tassi di un quarto di punto | seconda riduzione consecutiva | Usa-Corea del Sud dazi ridotti al 15% sulle auto
L'intesa tra Washington e Seul prevede un'aliquota tariffaria sui chip non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sul fondo, la stessa trama macroeconomica. Con la Federal Reserve che taglia i tassi, il costo del denaro scende e le valute fiat si indeboliscono. Così gli investitori si spostano verso ciò che non può essere stampato: metallo o codice. - X Vai su X
Dopo i tagli della BCE scenderanno i tassi d'interesse? OAM DELIBERE DEL CREDITO Vai su Facebook
La Fed taglia i tassi di un quarto di punto - La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto, in quella che è la seconda riduzione consecutiva. Si legge su ansa.it
Riunione Fed, la diretta. Tassi USA scendono al 3,75%-4% con nuovo taglio firmato Powell -LIVE - L'annuncio sui tassi mentre a Wall Street capitalizzazione Nvidia tocca $5 trilioni. Lo riporta money.it
Fed taglia i tassi di 25 punti base al 3,75%-4% - Il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell parla durante una conferenza stampa, dopo la pubblicazione della dichiarazione del Federal Open Market Committee sulla politica dei tassi ... Come scrive ilsole24ore.com