la fed taglia i tassi di 25 punti

La  Fed  taglia i tassi di interesse di 25 punti base. La Federal reserve decide per la seconda riduzione consecutiva. Il costo del denaro scende quindi in una forchetta compresa tra il 3,75% e il 4%. E’ la prima volta dalla fine del 2022 che i tassi scendono al di sotto del 4%. Il taglio arriva in un momento particolare per gli Stati Uniti che si trovano in pieno shutdown; situazione che sta limitando la pubblicazione dei dati economici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

