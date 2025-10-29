La Fed taglia i tassi di 25 punti base Lo shutdown dura da un mese e costerà all’economia Usa 7-14 miliardi

Come da attese, la Federal Reserve ha deciso un taglio “light” dei tassi di interesse di 25 punti base, portando il range di riferimento fra il 3,75% e il 4%. È il segnale che la banca centrale statunitense procede con estrema prudenza sul percorso di allentamento monetario, visto che l’ inflazione “rimane piuttosto elevata” e “l’incertezza sulle prospettive economiche resta alta”. La decisione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Fed, non è stata unanime. Stephen Miran, nuovo membro nominato da Donald Trump, ha votato contro chiedendo un taglio più profondo, da 50 punti base. Anche Jeffrey R. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

