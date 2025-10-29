La fantapolitica guerra totale di Battlefield 6
Era da tanto, troppo tempo che Battlefield non tornava alla ribalta con un capitolo non solo convincente, ma decisamente titanico. Dovessi andare di ricordi, la mente si fermerebbe sicuramente a Battlefield 1, gioco che ho dissanguato in ogni sua forma, registrando ore di gioco imprecisate come mai mi era capitato prima. Non si trattava tanto del contesto storico della Prima Guerra Mondiale, tanto meno del feeling con le armi, tutte ricostruite con passione e precisione, bensì il cuore pulsante dell’opera era l’esperienza totale delle varie modalità multiplayer che avvolgevano con un mantello caldo e accogliente ogni singolo videogiocatore. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La stretta di mano c’è stata, ma non i #missili. Mentre #Zelensky chiedeva potenza di fuoco, #Trump ha scelto la prudenza e #Putin ha osservato in silenzio. È la nuova fase della #guerra: meno esplosioni, più calcolo #politico - facebook.com Vai su Facebook
Battlefield 6: preparati alla guerra totale! Offerta per PS5 su Amazon - Preparatevi a vivere l'esperienza definitiva degli sparatutto in prima persona con Battlefield 6 Standard Edition per PS5, disponibile su Amazon a 65,90 €. Secondo spaziogames.it
Battlefield 6: la nuova era della “guerra totale” segna il rilancio di EA - EA lancia Battlefield 6, un open war sandbox con campagna, modalità rinnovate e ritorno di Portal. Lo riporta libero.it
Battlefield REDSEC: la nuova esperienza gratuita che unisce distruzione e Battle Royale - Con Battlefield REDSEC, la serie entra in una nuova fase, portando per la prima volta un'esperienza gratuita e ... Lo riporta smartworld.it