la fantapolitica guerra totale di battlefield 6

Era da tanto, troppo tempo che Battlefield non tornava alla ribalta con un capitolo non solo convincente, ma decisamente titanico. Dovessi andare di ricordi, la mente si fermerebbe sicuramente a Battlefield 1, gioco che ho dissanguato in ogni sua forma, registrando ore di gioco imprecisate come mai mi era capitato prima. Non si trattava tanto del contesto storico della Prima Guerra Mondiale, tanto meno del feeling con le armi, tutte ricostruite con passione e precisione, bensì il cuore pulsante dell'opera era l'esperienza totale delle varie modalità multiplayer che avvolgevano con un mantello caldo e accogliente ogni singolo videogiocatore.

