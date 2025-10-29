La droga le ha rubato la vita – Rosie O’Donnell chiede preghiere per sua figlia condannata al carcere

Rosie O’Donnell ha lanciato un accorato appello pubblico ai suoi follower, chiedendo preghiere e sostegno per la figlia adottiva Chelsea, 28 anni, che dovrà scontare una condanna in carcere. La comica e attrice statunitense – nota in Italia per il suo ruolo nel film Ragazze vincenti, accanto a Madonna e Tom Hanks – ha condiviso su Instagram una foto della figlia da ragazzina, accompagnandola con parole commosse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosie O’Donnell (@rosie) “Mia figlia Chelsea Belle, prima che la dipendenza prendesse il controllo della sua vita. L’amavo allora, e la amo oggi, mentre affronta un futuro pieno di paura”, ha scritto O’Donnell nel post pubblicato mercoledì 29 ottobre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “La droga le ha rubato la vita” – Rosie O’Donnell chiede preghiere per sua figlia, condannata al carcere

