La doppia tragedia di Piera Maggio e Piero Pulizzi | la scomparsa di Denise e la perdita di altre due figlie
Un dolore che non conosce fine, quello che da oltre vent’anni accompagna Piera Maggio e Piero Pulizzi. La scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, ha stravolto per sempre le loro vite. Ma dietro la storia di una bambina svanita nel nulla, si nasconde un dramma ancora più grande: la perdita affettiva di altre due figlie, con cui Piero ha interrotto ogni rapporto da più di vent’anni. Un doppio strappo che nessun genitore dovrebbe mai conoscere. Piera Maggio e Piero Pulizzi: tutta la loro storia e la scomparsa di Denise. La storia di Denise Pipitone è legata a un intreccio familiare complesso. 🔗 Leggi su Donnapop.it
