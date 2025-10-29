La donna dimenticata su un' isola dalla nave da crociera e trovata morta

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia australiana sta indagando sulla morte di una donna di 80 anni, dimenticata su un'isola della grande barriera corallina da una nave da crociera, e trovata senza vita alcune ore più tardi. Le generalità della vittima non sono state rese note, ma le autorità australiane intendono capire. 🔗 Leggi su Today.it

