U na donna di 76 anni potrebbe ricevere un risarcimento di circa 500 euro da Chiara Ferragni nell’ambito del “ pandoro-gate “ per aver acquistato alcune confezioni del dolce finito nell’inchiesta. La pensionata campana, Adriana, si era costituita parte civile nel processo per truffa aggravata, ma una volta ottenuto il risarcimento attraverso un accordo extragiudiziale dovrebbe revocare la propria istanza alla prossima udienza del 4 novembre. Chiara Ferragni a processo per il “Pandoro-gate”: truffa aggravata. Lei: «Accusa ingiusta» X Leggi anche › Chiara Ferragni rinuncia al ricorso per il pandoro-gate: pagherà la multa da 1 milione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La donna, 76 anni, potrebbe ricevere 500 euro per aver acquistato il dolce finito nell'inchiesta

