La denuncia di Rita Dalla Chiesa avverte gli italiani sulle telefonate moleste
Il fenomeno più inquietante tramite chiamate è tornato al centro del dibattito pubblico. Negli ultimi mesi, infatti, in Italia si è registrato un sensibile aumento delle segnalazioni legate a molestie, raggiri e tentativi di furto di dati personali attraverso chiamate da numeri falsificati o sconosciuti. Un tema affrontato anche a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro, dove esperti e ospiti hanno analizzato le nuove forme di manipolazione telefonica che stanno mettendo in allarme migliaia di cittadini. A parlarne in studio è stata soprattutto Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
