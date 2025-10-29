La decisione è presa Grande fratello Mediaset non torna indietro | non è mai successo

Programmi Tv, che stagione sarebbe del Grande Fratello senza qualche colpo di scena? Chi pensava quest’anno la routine avrebbe preso il sopravvento dovrà prepararsi a ricredersi: la casa di Cinecittà è già un concentrato di sguardi maliziosi, alleanze lampo e confessioni che fanno discutere. Ma la vera notizia è un’altra: la durata del reality. A quanto sembra dalle ultime voci, quest’anno il celebre show condotto da Alfonso Signorini sarà più breve del solito. Una scelta inedita che sta lasciando a bocca aperta anche i fan più devoti. Ma quali solo gli indizi che farebbero pensare a una decisione mai presa prima in merito al programma? Leggi anche: “Convocati d’urgenza”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

