La decisione è presa Grande Fratello Mediaset non torna indietro | clamoroso
È passato poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e, come da tradizione, la casa di Cinecittà è già un concentrato di emozioni. Tra amicizie improvvise, tensioni inaspettate e confessioni che fanno discutere, il reality di Canale 5 ha conquistato ancora una volta l’attenzione del pubblico. Ma quest’anno c’è un dettaglio che segna una svolta nella storia del programma: la durata più breve rispetto alle precedenti stagioni. Una scelta che ha sorpreso i telespettatori e che, a poco a poco, sta definendo un calendario completamente diverso dal solito. Nonostante il tempo ridotto, però, il ritmo non sembra calare: anzi, la casa più spiata d’Italia non è mai stata così vivace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
