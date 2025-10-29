Il Milan rallenta ancora. Ma rispetto a quella col Pisa, è tutt’altra frenata. Ai punti, infatti, Atalanta. Che si prende però l’ennesimo punticino e prolunga la ’pareggite’ a cinque. Mentre i rossoneri perdono ancora terreno sul Napoli. Non un caso vero e proprio, questo. Il caso è la sostituzione di Leao dopo un tempo di (praticamente) nulla. Dal "può arrivare a 20 gol" (Allegri dixit) alla bocciatura esemplare il passo è breve. Da un caso a un ex caso, Lookman: un estate con le valigie, giorni da separato in casa, poi il graduale rientro. Ora, il gol. A rimettere insieme i cocci di un equilibrio che salta per aria alla svelta e sul pallone schiaffeggiato da Ricci: Ederson ci mette l’involontario e pesante carico beffando Carnesecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Dea incanta il Diavolo. Fiammata Ricci, flop Leao. È l’Atalanta di Lookman