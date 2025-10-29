La Dea Fortuna bacia Parma | ambo da 25mila euro in strada Garibaldi
Il Lotto premia l’Emilia-Romagna. Nell’estrazione di martedì 28 ottobre, come riporta Agipronews, doppietta da oltre 46mila euro in regione: un ambo ha regalato 25mila euro a un fortunato giocatore di Parma in strada Garibaldi, mentre 21.033 euro sono stati vinti a Valsamoggia, in provincia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
