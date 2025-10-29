La Dea Fortuna bacia Parma | ambo da 25mila euro in strada Garibaldi

Parmatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lotto premia l’Emilia-Romagna. Nell’estrazione di martedì 28 ottobre, come riporta Agipronews, doppietta da oltre 46mila euro in regione: un ambo ha regalato 25mila euro a un fortunato giocatore di Parma in strada Garibaldi, mentre 21.033 euro sono stati vinti a Valsamoggia, in provincia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana - Pieve Fosciana (Lucca), 14 giugno 2025 – “Venite in Lucchesia, vi attende tanta cultura, arte, natura incontaminata e... Riporta lanazione.it

La dea fortuna bacia San Varano - La dea bendata è passata ieri mattina dalla tabaccheria Cicognani di San Varano, dove un fortunato cliente ha vinto ben 57mila giocando al Lotto, con una quaterna secca sulla ruota di Milano ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Dea Fortuna Bacia Parma