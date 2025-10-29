La cultura non si piega alle bombe Le lezioni del prof Foppiani all’Università di Leopoli

Mentre non si arresta il conflitto che ormai da anni imperversa in territorio ucraino, nel caos della devastazione la vita stringe i denti e si impone di guardare avanti. Lo fa anche grazie alla presenza di baluardi culturali come l’Università Nazionale Politecnica di Leopoli, che continua a svolgere la propria attività a favore dei suoi studenti. A raccontarlo è Oreste Foppiani, visiting fellow e professore associato presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’European University Institute. Il professor Foppiani è legato al nostro territorio. Oltre alla carriera accademica è infatti ufficiale superiore della riserva selezionata della Marina Militare e ha recentemente prestato servizio alla Spezia, nell’ufficio di pubblica informazione del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cultura non si piega alle bombe. Le lezioni del prof Foppiani all’Università di Leopoli

