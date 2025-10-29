La crisi dei chip europea è imminente? ACEA | Forniture interrotte fra pochi giorni ferme le linee di assemblaggio
L’associazione dei produttori europei di auto avverte: le scorte di chip si stanno esaurendo e alcune linee di montaggio potrebbero fermarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allarme Pil in #Germania: con la paralisi dei chip terza recessione in vista La crisi delle forniture dalla #Cina costringe Vw a una corsa contro il tempo. La strategia di #Merz nell'Ue e quel viaggio annullato di #Wadephul a #Pechino Il mio pezzo è oggi su Repu Vai su Facebook
Lfoundry, la crisi "assurda" della fabbrica di microchip. In attesa del piano industriale. >> Rai 3 #Abruzzo #Avezzano Marsica Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma - X Vai su X
La crisi dei chip europea è imminente? ACEA: "Forniture interrotte, fra pochi giorni ferme le linee di assemblaggio" - L’associazione dei produttori europei di auto avverte: le scorte di chip si stanno esaurendo e alcune linee di montaggio potrebbero fermarsi nei prossimi giorni ... Come scrive dmove.it
Chip War. Il caso Nexperia, ultimo incubo per il mercato dell'auto europeo - L'Olanda decide di assumere il controllo della società high tech cinese con sede nei Paesi Bassi. Da huffingtonpost.it
CLEPA lancia l’allarme: altra crisi dei chip in arrivo? - CLEPA avverte: le tensioni geopolitiche su Nexperia rischiano di creare una nuova crisi dei chip auto. Scrive sicurauto.it