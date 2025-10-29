La Costiera celebra l' Oscar del Turismo | operatori e istituzioni a confronto

La Costa d'Amalfi è la destinazione turistica italiana più apprezzata dai visitatori stranieri. Un primato certificato dal premio "Italia Destinazione Digitale 2025", assegnato al Distretto Turistico Costa d’Amalfi lo scorso 9 ottobre e al centro, ieri mattina, di un incontro al Centro Culturale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nel 115° anniversario del disastro, Casa Imperato celebra la Madonna della Libera in memoria di una delle pagine più drammatiche della storia di Maiori. In quella notte, pioggia e fango devastarono la Costiera: 111 morti a Cetara, 20 a Maiori, 3 a Minori. Anc Vai su Facebook

