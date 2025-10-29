La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di Alex Cotoia

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Alex Cotoia, il giovane accusato di aver ucciso il padre violento, Giuseppe Pompa, durante una lite familiare nel 2020 a Collegno. All’epoca dei fatti, Cotoia aveva 18 anni e oggi ne ha 23. La sentenza conferma il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Torino, emesso a gennaio scorso, che aveva riconosciuto la legittima difesa del ragazzo. Il processo su Alex Cotoia. Alex Cotoia era stato assolto in primo grado nel 2021 con la stessa motivazione: aveva agito per proteggere se stesso, la madre e il fratello dalla violenza del padre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

