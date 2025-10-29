La Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto
La Corte dei conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, bocciando la delibera del Cipess da 13,5 miliardi di euro che avrebbe permesso di iniziare i lavori per l’infrastruttura. «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto», si legge in una nota. Le motivazioni del rifiuto saranno pubblicate entro 30 giorni con un’apposita deliberazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
