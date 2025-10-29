La Corte dei conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, bocciando la delibera del Cipess da 13,5 miliardi di euro che avrebbe permesso di iniziare i lavori per l’infrastruttura. «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto», si legge in una nota. Le motivazioni del rifiuto saranno pubblicate entro 30 giorni con un’apposita deliberazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto