La Corte dei conti dice di no al Ponte Schlein punzecchia Meloni | Questo Governo vuole essere al di sopra della legge
Durissimo affondo della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, dopo le parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni nei confronti della Corte dei conti. «Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale – dichiara Schlein –. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve.
La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, vist
Tirocini presso la Corte dei Conti Europea La Corte dei Conti Europea, propone tirocini retribuiti per laureat?. I/le candidati selezionat? potranno contare su una indennità di 1.600 euro mensili per un soggiorno in Lussemburgo della durata complessiva di 6 m
La Corte dei conti dice no al Ponte sullo Stretto. Salvini: danno grave, andiamo avanti - La sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, dopo una lunga camera di consiglio, ha negato il visto di legittimità.
Ponte Stretto di Messina: la Corte dei Conti dice no - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un'informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza.
La Corte dei conti dice no al Ponte sullo Stretto: niente visto per la delibera Cipess - Poco prima della decisione dei magistrati contabili, il ministro Matteo Salvini, aveva mostrato ottimismo: "La Corte dei Conti verifichi pure, ma i cantieri devono partire a novembre" ...