La Corte dei conti dice di no al Ponte Schlein punzecchia Meloni | Questo Governo vuole essere al di sopra della legge

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durissimo affondo della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, dopo le parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni nei confronti della Corte dei conti. «Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale – dichiara Schlein –. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la corte dei conti dice di no al ponte schlein punzecchia meloni questo governo vuole essere al di sopra della legge

© Feedpress.me - La Corte dei conti dice di no al Ponte, Schlein punzecchia Meloni: “Questo Governo vuole essere al di sopra della legge”

Altre letture consigliate

corte conti dice noLa Corte dei conti dice no al Ponte sullo Stretto. Salvini: danno grave, andiamo avanti - La sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, dopo una lunga camera di consiglio, ha negato il visto di legittimità. Scrive italiaoggi.it

corte conti dice noPonte Stretto di Messina: la Corte dei Conti dice no - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Riporta milanofinanza.it

corte conti dice noLa Corte dei conti dice no al Ponte sullo Stretto: niente visto per la delibera Cipess - Poco prima della decisione dei magistrati contabili, il ministro Matteo Salvini, aveva mostrato ottimismo: “La Corte dei Conti verifichi pure, ma i cantieri devono partire a novembre” ... Segnala quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Dice No