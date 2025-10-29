La Corte dei Conti boccia la delibera Ponte | Niente visto
La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 412025 del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto: non dà il visto di legittimità alla delibera Cipess - Il massimo organo di controllo contabile esprime parere negativo sul progetto infrastrutturale che collegherebbe Sicilia e Calabria ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni attacca: 'Ennesimo atto di invasione dei giudici' - I magistrati contabili, al termine di una lunga Camera di Consiglio, hanno infatti deciso di non concedere il visto di legittimità e la ... Scrive ansa.it
Ponte sullo Stretto, no al visto di legittimità: la Corte dei Conti boccia la delibera Cipess - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Da ilmessaggero.it