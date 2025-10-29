La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto | no al visto di legittimità
La Corte dei Conti ha bocciato la delibera del Cipess che ha dato il via libera alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. I giudici contabili non hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera adottata dal governo lo scorso 6 agosto. La decisione, spiega una nota della Corte dei Conti, è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte, all’esito della Camera di consiglio. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita deliberazione entro 30 giorni. La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, ma Salvini tira dritto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
