La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto Meloni furiosa | Ennesima invasione sulle scelte di governo e Parlamento

29 ott 2025

Nuovo stop per il Ponte sullo Stretto di Messina, grande opera simbolo di Matteo Salvini. La Corte dei conti non ha concesso il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, che approvava il progetto definitivo e assegnava all’opera le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In pratica, il provvedimento con cui il governo contava di far ripartire i cantieri è stato bloccato dai magistrati contabili, che hanno rilevato profili di illegittimità. Furiosa la reazione del vicepremier e leader della Lega, che parla di “grave danno per il Paese” e di “ scelta politica più che giudizio tecnico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

