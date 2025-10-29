La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto Meloni | Atto di invasione dei giudici
AGI - La Corte dei Conti nega il visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto bocciando così la delibera Cipess che impegna 13,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’opera. "La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti - si legge in una nota - all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto". La Corte comunica che "le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni". 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
«La decisione della Corte dei Conti appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico», ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Vai su Facebook
La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, vist - X Vai su X
Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni attacca: 'Ennesimo atto di invasione dei giudici' - I magistrati contabili, al termine di una lunga Camera di Consiglio, hanno infatti deciso di non concedere il visto di legittimità e la ... ansa.it scrive
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: no al visto di legittimità. Meloni: «Ennesima invasione di campo dei giudici su scelte di governo e Parlamento» - Al termine di una lunga Camera di Consiglio, i magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto ... ilmattino.it scrive
Ponte di Messina: la Corte dei conti boccia il progetto - La magistratura contabile ha respinto il visto di legittimità al progetto della struttura che vuole collegare Calabria e Sicilia. Riporta gazzetta.it