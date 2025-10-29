AGI - La Corte dei Conti nega il visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto bocciando così la delibera Cipess che impegna 13,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’opera. "La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti - si legge in una nota - all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto". La Corte comunica che "le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni". 🔗 Leggi su Agi.it

La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni: "Atto di invasione dei giudici"