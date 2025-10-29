La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto Meloni | Atto di invasione dei giudici

Agi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La  Corte dei Conti  nega il  visto di legittimità  per il  Ponte sullo Stretto  bocciando così la  delibera Cipess  che impegna  13,5 miliardi di euro  per la realizzazione dell’opera. "La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti - si legge in una nota - all'esito della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto". La Corte comunica che "le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni". 🔗 Leggi su Agi.it

la corte dei conti boccia il ponte sullo stretto meloni atto di invasione dei giudici

© Agi.it - La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni: "Atto di invasione dei giudici"

Altre letture consigliate

corte conti boccia ponteCorte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Meloni attacca: 'Ennesimo atto di invasione dei giudici' - I magistrati contabili, al termine di una lunga Camera di Consiglio, hanno infatti deciso di non concedere il visto di legittimità e la ... ansa.it scrive

corte conti boccia pontePonte sullo Stretto, Corte dei Conti: no al visto di legittimità. Meloni: «Ennesima invasione di campo dei giudici su scelte di governo e Parlamento» - Al termine di una lunga Camera di Consiglio, i magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto ... ilmattino.it scrive

corte conti boccia pontePonte di Messina: la Corte dei conti boccia il progetto - La magistratura contabile ha respinto il visto di legittimità al progetto della struttura che vuole collegare Calabria e Sicilia. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Boccia Ponte