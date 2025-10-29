La Corte dei Conti blocca la delibera sul Ponte sullo Stretto | cosa succede ora
La sezione centrale della Corte dei Conti ha bocciato la delibera CIPESS che sbloccava i fondi per il Ponte sullo Stretto. Bonelli parla di "vittoria dello Stato di diritto", mentre Salvini promette battaglia e annuncia che "i lavori andranno avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
