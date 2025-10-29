La Corte dei Conti blocca il Ponte Meloni | Invasione sulle scelte del governo
La Corte dei Conti ha bocciato la decisione del Cipess di agosto, che aveva approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Una delle opere simbolo del governo di centrodestra, che ha infatti reagito alzando la voce. "La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess è l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento - ha affermato la premier Giorgia Meloni- Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l'adunanza di oggi; per avere un'idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l'avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l'esistenza dei computer". 🔗 Leggi su Iltempo.it
