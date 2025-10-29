La Coppa America raccontata da Torben Grael e Carlo Borlenghi
Lecco, 29 ottobre 2025 – La Coppa America protagonista del weekend in città. La Coppa America raccontata da due che l’hanno vissuta in prima persona, seppur da angolazioni diverse. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre 2025, a Palazzo Falck sede di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi, 4), alle ore 20,30, con una serata a tema “L’America’s Cup in Italia, una prima volta storica”. Serata organizzata dal Panathlon Club Lecco, in sinergia con la Società Canottieri Lecco sezione vela che terrà a battesimo l’edizione 2025 della regata match-race “Interlaghi Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong, in programma nel Golfo di Lecco nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
