La conduttrice di C’è posta per te sorprende il pubblico prendendo il posto di Fagnani | Mi sento un’Iside alata come Flavia Vento

Q uando si dice iniziare col botto. La prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma Rai condotto da Francesca Fagnani, ha registrato ascolti record del 12,9% grazie a un colpo di scena memorabile. Già annunciata come ospite, Maria De Filippi è salita sul palco, ma si è seduta su una sedia inaspettata: quella della padrona di casa. Maria De Filippi: tv, programmi, Maurizio Costanzo. guarda le foto L’intervista di Maria De Filippi a Francesca Fagnani, «Che belva si sente?». Accolta da un lungo applauso del pubblico, la conduttrice di C’è posta per te ha presentato Francesca Fagnani con la sua solita ironia inconfondibile: «Ipocondriaca, cammina guardando per terra, conduttrice, scrittrice, giornalista e autrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

