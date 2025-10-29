La componente perequativa UR3 sulla TARI 2025 è un obbligo imposto da una legge nazionale
Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione all’invio della bollettazione suppletiva della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2025 contenente la componente perequativa UR3 (che ammonta a € 6,00 per utenza), si precisa che la suddetta componente non rappresenta una scelta discrezionale del Comune bensì un obbligo normativo imposto a livello nazionale dal legislatore per garantire la copertura economica degli oneri connessi all’attuazione del “Bonus sociale rifiuti”. La componente perequativa UR3, disciplinata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 1332025RRIF e dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
