la competizione ampio turn over a latina si cambia in tutti i reparti

Va in scena la Coppa Italia. I biancorossi, dopo il successo conquistato ai rigori con il Pontedera, si apprestano a sfidare il Latina, domani sera alle 20,30 allo stadio Francioni. Sarà gara a eliminazione diretta, in caso di pareggio, al novantesimo, si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente del match sfiderà chi la spunterà tra Arezzo e Torres, con la sfida che è in agenda oggi alle 18,30. Giovanni Tedesco ieri ha ritrovato la squadra per una seduta di scarico per chi ha giocato, mentre chi è rimasto fuori o è solo subentrato ha disputato un allenamento più intenso. Per la gara con il Latina ci sarà un importante turn over, visto che domenica la squadra sarà attesa dalla delicatissima sfida di Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

