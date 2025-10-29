La compagnia aerea Volotea raddopia a Firenze | nel 2026 arriverà il secondo aereo basato all’Aeroporto Amerigo Vespucci
Volotea si conferma prima compagnia per numero di destinazioni operate da Firenze. Per il prossimo anno il vettore prevede un +21% di capacità e l’introduzione di nuovi collegamenti verso Spagna, Francia e Germania Volotea raddopia a Firenze: nel 2026 arriverà il secondo aereo basato all’Aero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Telesveva. . Puglia Sky accelera: nel mirino il ramo di Lumiwings. La nuova compagnia aerea pugliese continua a registrare adesioni imprenditoriali #foggia #attualità #aeroporto #pugliasky Vai su Facebook
La compagnia aerea australiana Qantas Airways ha confermato il furto e la diffusione online dei dati personali di 5,7 milioni di clienti, trafugati a luglio in un attacco informatico globale che ha colpito anche altre aziende. I dati riguardano nomi, email e informaz - X Vai su X
Volotea raddoppia a Firenze: nel 2026 il secondo aereo basato all’aeroporto Vespucci - Grazie a questa novità, per il prossimo anno il vettore prevede un +21% di capacità e l’introduzione di nuovi collegamenti verso Spagna, Francia e Germania, per un totale di 16 rotte disponibili ... Secondo intoscana.it
Nel 2026 arriva il secondo aereo Volotea basato all'aeroporto di Firenze - Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, consolida il legame con la base di Firenze e si prepara a scendere in pista, nella ... Si legge su gonews.it
Le 3 compagnie aeree migliori d’Europa per tutte le tasche: da low cost a First Class - Ai World Travel Awards 2025, gli “Oscar del turismo”, sono state incoronate le migliori compagnie aeree d’Europa: dalle low cost alle premium, ecco tutti i premi. Si legge su siviaggia.it