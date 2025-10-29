La coltivazione di cannabis innaffiata con l' acqua del Reno | FOTO
La polizia locale della Città metropolitana di Bologna ha smantellato una coltivazione abusiva di cannabis e sequestrato circa 40 piante in una zona golenale del fiume Reno, a ridosso dell'aeroporto Guglielmo Marconi.L'operazione, scattata nella mattinata di domenica 26 ottobre, quando gli agenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
