La Coldiretti asfalta Lagarde | Senza vergogna ora abbassi i tassi

«Senza vergogna». Così la Coldiretti ha commentato in una nota le dichiarazioni odierne della presidente della Bce Christine Lagarde sull'aumento dei prezzi alimentari dette durante una visita al mercato di Sant'Ambrogio di Firenze, dove si trovava in vista della riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea. «La Presidente Christine Lagarde dovrebbe pensare ad abbassare il costo del denaro per le famiglie, i cittadini e le imprese - prosegue la Coldiretti - e per aumentare la competitività del sistema. Anche perché rientra nella sua responsabilità di Presidente della Banca centrale europea, contenere i tassi e fermare gli intenti speculativi di alcuni stati membri della Ue». 🔗 Leggi su Iltempo.it

