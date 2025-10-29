la clinica del pus fa il pieno di share

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( La clinica del pus ) I dati dell’Istituto Superiore della Sanità ci dicono che nel nostro Paese malattie cardiovascolari e ictus rappresentano le principali cause di morte. Ma gli italiani - stando agli ultimi trend televisivi – sembrano molto più interessati alla pelle, alle patologie dell’epidermide, alle trasformazioni e ai difetti del proprio viso. Lo si evince dagli ascolti ottenuti da format che costellano il palinsesto di Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dai titoli emblematici come La clinica del pus o La dottoressa schiacciabrufoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

