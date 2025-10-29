La città segreta alla scoperta dei sotterranei
Nuova edizione per " Macerata segreta sotterranea ", itinerario di trekking urbano il 15 e 16 novembre per scoprire grotte e cunicoli artificiali del sottosuolo. L’iniziativa, con il patrocinio e il sostegno del Comune, porta il marchio dell’associazione turistico-culturale Macerata by Marche - Guide turistiche nelle Marche ed è svolta con speleologi e guide turistiche abilitate. Oltre agli ambienti ipogei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi (proprietà comunale), si ripropone un complesso sotterraneo privato con un percorso ricavato nelle fondamenta di Palazzo Narducci – Boccaccio, visita con performance teatrale con ambientazione storica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
