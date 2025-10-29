La città del domani nasce l' associazione Forlì 2035 | Il futuro non si aspetta ma si costruisce

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto martedì sera al Diagonal Loft Club l’incontro “Città Future: da Forlì a Parma (e ritorno)”, promosso da Forlì2035, la nuova associazione giovanile nata per immaginare insieme la città del futuro. L’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione di giovani, studenti e cittadini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

