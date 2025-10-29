La cintura per fermare l’emorragia Carabiniere salva un giovane
Sono trascorsi tredici giorni da quando l’appuntato Pasqualino Gaetani, in servizio alla caserma dei carabinieri di Senigallia, con tempestività, ha evitato che un incidente potesse trasformarsi in tragedia. Non si è tirato indietro di fronte ad una situazione difficile, ma ha messo in campo ogni sua competenza. L’uomo era in auto con il figlio 17enne quando, nella zona industriale di Corinaldo, è intervenuto per soccorrere un centauro 30enne che pochi minuti prima aveva urtato un auto riportando lesioni gravissime. Il militare si è prodigato per soccorrere il giovane utilizzando la propria cintura come laccio emostatico per fermare un’abbondante emorragia a una gamba e riuscendo così a stabilizzare il ferito fino all’arrivo del personale medico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
