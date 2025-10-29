Sono trascorsi tredici giorni da quando l’appuntato Pasqualino Gaetani, in servizio alla caserma dei carabinieri di Senigallia, con tempestività, ha evitato che un incidente potesse trasformarsi in tragedia. Non si è tirato indietro di fronte ad una situazione difficile, ma ha messo in campo ogni sua competenza. L’uomo era in auto con il figlio 17enne quando, nella zona industriale di Corinaldo, è intervenuto per soccorrere un centauro 30enne che pochi minuti prima aveva urtato un auto riportando lesioni gravissime. Il militare si è prodigato per soccorrere il giovane utilizzando la propria cintura come laccio emostatico per fermare un’abbondante emorragia a una gamba e riuscendo così a stabilizzare il ferito fino all’arrivo del personale medico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cintura per fermare l’emorragia. Carabiniere salva un giovane