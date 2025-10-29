Domani, 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. Sebbene la leggenda non sia più fisicamente presente in questo mondo, i suoi tifosi non lo hanno dimenticato e ogni 30 ottobre celebrano il suo compleanno e mantengono vivo il suo ricordo. La Chiesa Maradoniana, i suoi seguaci più devoti, festeggerà la seconda nascita del loro D10S. Ne scrive El Clarin I festeggiamenti inizieranno mercoledì 29 alle 21:00 al Bar Lo del Diego (Av. Don Pedro de Mendoza 1859, CABA) con i “battesimi” dei tifosi di Diego che hanno prenotato i loro appuntamenti durante tutto l’anno. Seguiranno i matrimoni, suggellati dalla lettura di brani tratti dal libro “Yo soy el Diego”, la Bibbia della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La chiesa Maradoniana di Buenos Aires celebra i 65 anni di Diego: stasera i battesimi (El Clarin)