la centrale del latte canta vittoria trionfa ancora lo squacquerone

La Centrale del Latte di Cesena conquista per il secondo anno consecutivo il primo premio nella categoria ’Freschissimi’ agli Italian Cheese Awards, il riconoscimento nazionale dedicato ai migliori formaggi italiani prodotti con latte 100% italiano. La finale si è svolta domenica scorsa a Bergamo, nel cuore di Forme– Bergamo Città Creativa Unesco per la Gastronomia, davanti a una giuria composta da esperti, giornalisti e operatori del settore. A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta lo Squacquerone di Romagna Dop della Centrale del Latte di Cesena, che ha avuto la meglio su: CremyMousse – PugliaLat (Puglia) e Squacquerone di Romagna DOP – Comellini (Emilia Romagna) Squacquerone di Romagna Dop – San Patrignano (Emilia Romagna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

