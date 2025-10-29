La Cassazione | se i ladri entrano in caso con i ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio

Se i ladri approfittano dei lavori di ristrutturazione in un condominio per rubare nelle casa i danni devono pagarli la ditta che ha messo i ponteggi e il condominio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, segnalando che la responsabilità parte dalla posa in opera di misure anti-intrusione non adeguate. E poi il condominio, che avrebbe dovuto vigilare. La storia che racconta oggi Il Messaggero parte dalla proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di uno stabile a Salerno. I ladri erano entrati in casa tra le 19 e le 19,45, usando i ponteggi come scala. Erano riusciti a raggiungere la veranda e ad introdursi all’interno dopo avere forzato la porta. 🔗 Leggi su Open.online

