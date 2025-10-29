La Cassazione | se i ladri entrano in casa con i ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio

Se i ladri approfittano dei lavori di ristrutturazione in un condominio per rubare nelle casa i danni devono pagarli la ditta che ha messo i ponteggi e il condominio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, segnalando che la responsabilità parte dalla posa in opera di misure anti-intrusione non adeguate. E poi il condominio, che avrebbe dovuto vigilare. La storia che racconta oggi Il Messaggero parte dalla proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di uno stabile a Salerno. I ladri erano entrati in casa tra le 19 e le 19,45, usando i ponteggi come scala. Erano riusciti a raggiungere la veranda e ad introdursi all’interno dopo avere forzato la porta. 🔗 Leggi su Open.online

La Cassazione: se i ladri entrano in casa con i ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio - Secondo la Cassazione invece visto che il ponteggio era stato usato dai ladri proprio per accedere all’appartamento, non si può parlare solo di «occasione», ma di vera e propria causa. msn.com scrive

Furti in casa passando dai ponteggi, a pagare è la ditta e il condominio. «Sono responsabili della sicurezza» - I lavori di ristrutturazione in un condominio, con tanto di impalcatura, e i ladri che, approfittando dei ponteggi, riescono a introdursi in uno degli appartamenti e a ripulirlo. ilmessaggero.it scrive

