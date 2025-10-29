La campagna Ulivi per la pace dell’Unicef coinvolge le scuole del Sondriese

Si è conclusa la raccolta fondi per la campagna “Ulivi per la pace” promossa dal Comitato provinciale Unicef di Sondrio, ma proseguono fino al 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dei bambini, gli incontri con le scuole che hanno aderito all’iniziativa. Coinvolti centinaia di alunni e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

