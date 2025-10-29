’La bellezza delle parole’ L’onda lunga di Agorà

Si sono appena spenti i riflettori sulla prima edizione del festival ‘Agorà – Le sfide del contemporaneo’ e già il settore cultura del Comune di Cesena anticipa il programma di una nuova rassegna, ‘ La bellezza delle parole ’, appuntamento letterario che esplora l’universo del linguaggio e che tornerà a Cesena per la sua nuova edizione in programma da venerdì 21 a domenica 23 novembre. Tre giorni dedicati alla letteratura animeranno la Biblioteca Malatestiana, il Teatro Bonci, il Cinema Eliseo e la Sala Sozzi ospitando le voci e le riflessioni di scrittrici e scrittori di rilievo del panorama culturale italiano, e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

