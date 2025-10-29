La Bbc rivela che il principe Andrea ospitò Epstein Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

La Bbc ha rivelato che nel 2006, al diciottesimo compleanno della figlia Beatrice, il principe Andrea ha ospitato Epstein, Maxwell e Weinstein. Nella giornata di ieri, mentre Re Carlo salutava la folla fuori dalla cattedrale inglese di Lichfield, da un uomo che gli chiedeva da quanto tempo la famiglia reale fosse a conoscenza del coinvolgimento di Andrea nello scandalo Epstein. Caso Epstein, nuove accuse per il principe Andrea. Ciò a cui si riferiva il cittadino rivolgendosi a Re Carlo si riferivano a quanto si legge sul sito di Bbc News. L’agenzia ha infatti dichiarato che il principe Andrea ospitò il defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Bbc rivela che il principe Andrea ospitò Epstein, Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

