Dal 30 ottobre l’edificio sacro accoglierà nuovamente fedeli e visitatori. I lavori di restauro, iniziati del 2021, sono stati curati da Cobar spa, il cui quartier generale è ad Altamura. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La basilica di San Benedetto di Norcia riapre nove anni dopo il terremoto: “Risanata ferita storica”