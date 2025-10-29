La basilica di San Benedetto di Norcia riapre nove anni dopo il terremoto | Risanata ferita storica

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 ottobre l’edificio sacro accoglierà nuovamente fedeli e visitatori. I lavori di restauro, iniziati del 2021, sono stati curati da Cobar spa, il cui quartier generale è ad Altamura. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la basilica di san benedetto di norcia riapre nove anni dopo il terremoto risanata ferita storica

© Repubblica.it - La basilica di San Benedetto di Norcia riapre nove anni dopo il terremoto: “Risanata ferita storica”

Contenuti che potrebbero interessarti

basilica san benedetto norciaA nove anni dal sisma la basilica San Benedetto torna ai fedeli - A nove anni esatti dal forte terremoto che colpì il centro Italia il 30 ottobre del 2016 viene restituita ai fedeli la basilica di San Benedetto a Norcia quasi totalmente crollata la terza scossa, la ... Secondo ansa.it

basilica san benedetto norciaTerremoto: il 30 ottobre riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia - Dopo il sisma che distrusse Norcia il 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto, che fu devastata dalla forza brutale del terremoto, riapre da domani a fedeli e visitat ... Lo riporta lanuovasardegna.it

basilica san benedetto norciaRinasce Norcia, riapre la Basilica di San Benedetto - La Basilica di San Benedetto di Norcia, simbolo di unità e rinascita dopo il devastante sisma del 2016, riapre finalmente le sue porte. Da valnerinaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Basilica San Benedetto Norcia